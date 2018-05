الأرجنتين يسحق هايتى برباعية نظيفة استعدادا للمونديال

المتوسط:

سحق المنتخب الأرجنتيني نظيره هايتي بأربعة أهداف نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء على ملعب “لابوموبونيرا” بالأرجنتين، فى إطار استعدادات رفاق ميسي لكأس العالم 2018 بروسيا.

ويدين المنتخب الأرجنتيني لنجمه الأول الأسطورة ليونيل ميسي الذى سجل الثلاث أهداف الأولى فى الدقائق 17 من خلال ركلة جزاء تسبب فيها لو سيلسو ونفذها البرغوث بنجاح، والدقيقة 58 من متابعة أمام المرمى، والدقيقة 66 من خلال تسديدة أمام المرمى.

كما صنع ميسي الهدف الرابع بتمريرة سحرية لصديقه نجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو الذى شارك فى المباراة كبديل.

ووصل ميسي إلى الهدف 64 مع المنتخب الأرجنتيني معززا صدارة الهدافين التاريخين، بفارق 10 أهداف عن المهاجم السابق جابرييل باتيستوتا، مقتربا من رقم الأسطورة بيليه مع البرازيل الذى سجل 77 هدفا كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع منتخب بلاده.

كما يعد هذا الهاتريك السادس لميسي بقميص المنتخب الأرجنتيني، ولأول مرة يسجل على ملعب “لابومبونيرا”، وأصبح منتخب هايتى الضحية رقم 100 الذى يستقبل أهدافا من ميسي.

وبخلاف اشتراكه فى الأهداف صنع البرغوث الأرجنتيني العديد من الفرص لزملاءه خلال المباراة مشكلا خطوة كبيرة على مرمى الخصم.

ويستعد المنتخب الأرجنتينى لنهائيات كأس العالم 2018 حيث يقع فى المجموعة الرابعة بنهائيات كأس العالم بجانب كرواتيا ونيجيريا وإيسلندا.

