أسطورة التنس تفوز مرتدية زي “بلاك بانثر”

اعتبرت أسطورة التنس الأميركية السمراء سيرينا ويليامز ارتداءها الزي الأسود في بطولة فرنسا المفتوحة يحمل معان أكثر بكثير من مجرد عرض أزياء.

ويغطي الزي اللاصق الذي صممته شركة “نايكي” جسد سيرينا كاملا، ويساعد على الحركة بسهولة أكبر، ويمنع تخثر الدم.

ووفقا لصحيفة “غارديان” فإن وليامز لم ترتد الزي الأسود لأسباب رياضية فقط، بل أرادت أن تبعث برسالة عن الثقة بالنفس، والإيمان بالذات، بعد العودة للبطولات الكبرى وبعد 9 أشهر من إنجابها لطفلة،

حيث قالت: “أشعر بأن هذه البدلة تمثل من مررن بتجارب صعبة عقليا وجسديا، لامتلاك الثقة والإيمان بأنفسهن”.

وشبهت وليامز البذلة بالزي الذي يرتديه البطل الخارق “بلاك بانثر”، حيث قالت: إن الزي هو طريقتها الخاصة لكي تصبح “بطلة خارقة”.

كانت مباراة يوم الثلاثاء هي الأولى في إحدى البطولات الكبرى لبطولة غراند سلام خلال 23 شهرًا.

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