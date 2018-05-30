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أسطورة التنس تفوز مرتدية زي “بلاك بانثر”

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

 

اعتبرت أسطورة التنس الأميركية السمراء سيرينا ويليامز ارتداءها الزي الأسود في بطولة فرنسا المفتوحة يحمل معان أكثر بكثير من مجرد عرض أزياء.
ويغطي الزي اللاصق الذي صممته شركة “نايكي” جسد سيرينا كاملا، ويساعد على الحركة بسهولة أكبر، ويمنع تخثر الدم.
ووفقا لصحيفة “غارديان” فإن وليامز لم ترتد الزي الأسود لأسباب رياضية فقط، بل أرادت أن تبعث برسالة عن الثقة بالنفس، والإيمان بالذات، بعد العودة للبطولات الكبرى وبعد 9 أشهر من إنجابها لطفلة،
حيث قالت: “أشعر بأن هذه البدلة تمثل من مررن بتجارب صعبة عقليا وجسديا، لامتلاك الثقة والإيمان بأنفسهن”.
وشبهت وليامز البذلة بالزي الذي يرتديه البطل الخارق “بلاك بانثر”، حيث قالت: إن الزي هو طريقتها الخاصة لكي تصبح “بطلة خارقة”.
كانت مباراة يوم الثلاثاء هي الأولى في إحدى البطولات الكبرى لبطولة غراند سلام خلال 23 شهرًا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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