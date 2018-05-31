نجوم إجدابيا يعود من رفيق بفوز ثمين

طرابلس 30 مايو 2018 ( وال ) – عاد فريق نجوم أجدابيا بفوز ثمين على مستضيفه رفيق بنتيجة هدف دون رد، وذلك لحساب الأسبوع الأول إياب من دوري تفادي الهبوط الليبي لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على أرضية ملعب طرابلس الدولي.

ومع انطلاق صافرة المباراة التي توسطها الحكم – رافع الحوتي – حاول الفريقان زيارة شباك الأخر، بعد أن شكل كل فريق عدد من الهجمات خاصة رفيق عن طريق لاعبه منذر الربيعي، ليكتمل الشوط الأول من دون أهداف.

في الشوط الثاني ظهر الفريقان بشكل أفضل من سابقه، حيث ارتفع رتم ونسق المباراة أكثر مع مرور دقائق النصف الثاني، وفي منتصف الشوط استطاع لاعب نجوم أجدابيا صالح البوسيفي من تسجيل الهدف الوحيد بالمباراة، بعد أن اخترق دفاع رفيق واضعاً كرته في الخشبات الثلاثة بإقتدار.

ليتقاسم نجوم أجدابيا بهذا الفوز صدارة ترتيب فريق دوري الهبوط مع رفيق برصيد 7 نقاط ويحل النجمة ثالثاً برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الترسانة رابعاً برصيد 3 نقاط.( وال – طرابلس ) س أ / س ع

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