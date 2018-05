رسميًا.. نيوكاسل يتعاقد مع الحارس دوبرافكا

المتوسط:

أعلن نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء تعاقده بشكل دائم مع الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا من سبارتا براج عقب موسم رائع على سبيل الإعارة.

وانضم الحارس البالغ عمره 29 عاما إلى نيوكاسل في يناير كانون الثاني الماضي وشارك في 12 مباراة في فريق المدرب رفائيل بنيتز الذي أنهى الدوري الممتاز في المركز العاشر.

وبات دوبرافكا أولى صفقات نيوكاسل خلال فترة الانتقالات حيث يستمر عقده حتى يونيو حزيران 2022 عقب تفعيل النادي لشرط التعاقد معه.

وقال بنيتز في بيان “منذ انضمامه لنا على سبيل الإعارة قدم مارتن أداء رائعا وبالطبع تأثرنا كثيرا بهذا الأداء الموسم الماضي.

“كان هذا أحد المراكز المهمة التي سعينا لتدعيمها وكنا نهتم بذلك كثيرا. لذلك من الممتاز التعاقد معه بشكل دائم”.

