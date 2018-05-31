إصابة صلاح لم تكبح طموح كوبر

(رويترز) – ما زال هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر المتجه لكأس العالم لكرة القدم 2018 متمسكا بطموحه في النهائيات رغم إصابة محمد صلاح مهاجم ليفربول وأبرز لاعبي فريقه.

وسجل صلاح سبعة أهداف وصنع اثنين من بين عشرة أهداف أحرزتها مصر في التصفيات ليقودها للنهائيات لأول مرة منذ مشاركتها الثانية والأخيرة في 1990.

وكان مصدر الالهام كذلك لناديه ليفربول، فحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم مكون من 38 مباراة بالدوري الانجليزي الممتاز بعدما أحرز 32 هدفا في أول موسم عقب انتقاله من روما، وقاده أيضا لنهائي دوري أبطال اوروبا لأول مرة منذ 2007.

وأصيب صلاح في الكتف بعد التحام مع سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد في المباراة النهائية التي أقيمت في كييف يوم السبت الماضي، وغادر الملعب وهو يبكي بعد 31 دقيقة.

وقال كوبر في مقابلة مع موقع الاتحاد المصري لكرة القدم على الانترنت “ما زلت أملك الآمال والطموح نفسه. لا يمكن التخلي عن ذلك ولا يمكن أن أكون مدربا وأترك الظروف تؤثر علي. الإصابات واردة في كرة القدم.

“لذلك كل حديثي كان عن الفريق والأداء الجماعي رغم أهمية صلاح بالنسبة لنا. حماسنا وطموحنا كما هو ونثق في إمكاناتنا للتفوق على أي صعوبات”.

وقال صلاح لاحقا إنه واثق من المشاركة في كأس العالم وأكد الاتحاد المصري أنه سيبتعد حوالي ثلاثة أسابيع مما يجعل مشاركته في المباراة الأولى لمصر في النهائيات أمام أوروجواي يوم 16 يونيو محل شك.

وأبدى المدرب الأرجنتيني، الذي قاد مصر لنهائي كأس الأمم الافريقية العام الماضي، رضاه عن فترة الإعداد الأخيرة لكأس العالم في مدينة برجامو الايطالية.

وقال “نحاول التعامل مع كل التفاصيل بعناية واهتمام سواء كانت التغذية أو الأحمال البدنية أو اللياقة.

“أتمنى أن تسير كل الأمور على خير ولا نفاجأ بأي شيء آخر. نعيش العديد من المواقف التي تحمل ضغطا كبيرا في الوقت المتبقي على انطلاق كأس العالم”.

وأضاف “حساسية المرحلة الحالية هي ما تقلقني فالخطأ البسيط اليوم لن يغتفر بينما لو حدث في مرحلة أخرى قد لا يلتفت إليه أحد”.

وأشار كوبر إلى أنه يسعى خلال الوقت المتبقي للوصول إلى التوازن بين الدفاع والهجوم مؤكدا أن المنتخب المصري يمتلك الحماس والرغبة في ذلك.

وتعادلت مصر 1-1 مع الكويت وديا الأسبوع الماضي بعد أداء باهت أثار قلق المشجعين قبل كأس العالم، وتواجه كولومبيا غدا الجمعة في اخر مباراة قبل إعلان التشكيلة النهائية للبطولة ثم تلعب ضد بلجيكا يوم الأربعاء المقبل في مباراتها الودية الأخيرة.

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