انطلاق نصف نهائي كأس ليبيا لكرة اليد

تجرى يومي الجمعة والسبت منافسات الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ليبيا لكرة اليد لأندية المنطقة الثانية.

ويلتقي ضمن منافسات الجمعة الجمعة فريقا المروج والأهلي بنغازي بالقاعة الجديدة بمدينة المرج، بينما تحتضن قاعة نادي النجمة ببنغازي يوم السبت لقاء فريقي الهلال والنجمة.

وكان الأهلي بنغازي قد تأهل لهذا الدور بعد تغلبه على منافسه التقليدي فريق النصر وجاء صعود الهلال للمربع الذهبي على حساب جاره بنغازي الجديدة فيما بلغ النجمة نفس الدور إثر تفوقه على منافسه قاريونس.

ومنحت القرعة فريق المروج تأشيرة العبور للرباعي دون عناء بعدما أعفته من خوض لقاءات الدور ربع النهائي للمسابقة.

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