اخبار الرياضة

انطلاق نصف نهائي كأس ليبيا لكرة اليد

تم النشر منذُ 12 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تجرى يومي الجمعة والسبت منافسات الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ليبيا لكرة اليد لأندية المنطقة الثانية.

ويلتقي ضمن منافسات الجمعة الجمعة فريقا المروج والأهلي بنغازي بالقاعة الجديدة بمدينة المرج، بينما تحتضن قاعة نادي النجمة ببنغازي يوم السبت لقاء فريقي الهلال والنجمة.

وكان الأهلي بنغازي قد تأهل لهذا الدور بعد تغلبه على منافسه التقليدي فريق النصر وجاء صعود الهلال للمربع الذهبي على حساب جاره بنغازي الجديدة فيما بلغ النجمة نفس الدور إثر تفوقه على منافسه قاريونس.

ومنحت القرعة فريق المروج تأشيرة العبور للرباعي دون عناء بعدما أعفته من خوض لقاءات الدور ربع النهائي للمسابقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك