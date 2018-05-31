النني يتعافى ويلتحق بتدريبات الفراعنة

شارك محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي لأول مرة، أمس الأربعاء، في تدريبات المنتخب المصري الذي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم الشهر المقبل في روسيا.

وخضع النني طوال الفترة الماضية لبرنامج علاجي بسبب إصابة لحقت به قبل نهاية الموسم مع أرسنال، حيث تعرض لإصابة في أربطة الكاحل إثر التحام مع أحد لاعبي المنافس في مباراة ويست هام التي حقق فيها الفوز بنتيجة 4-1 في الدوري الإنجليزي في أبريل الماضي.

ويستعد منتخب الفراعنة الذي يشارك في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، لمواجهة كولومبيا وديا غداً الجمعة خلال معسكره الحالي في إيطاليا.

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