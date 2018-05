المتوسط:

يواجه فريق الاتحاد نظيره فريق المدينة في إطار منافسات مسابقة كأس ليبيا لكرة اليد يوم الأحد المقبل.

وتقام المباراة التي تجمع الاتحاد والمدينة في ملعب قاعة نادي الشرطة في تمام الساعة الحادية عشر مساءا.

