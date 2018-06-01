السراج يؤكد إلتزامه بمخرجات باريس

في بيان له أكد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي على التزامه الكامل بمخرجات لقاء باريس ، وحي السراج شجاعة المشاركين في الاجتماع الذين انحازوا الى مصلحة الوطن .

السراج أكد على أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف ، معرباً عن أمله بأن يدعم لقاء باريس ا”الايجابي” تيار المصالحة والتسامح والتوافق ولم الشمل وأن تتوقف بعد هذا اللقاء ما وصفها بـ”الحملات المغرضة المحرضة على الفتنة” التى تسعى لترسيخ الفرقة والتقسيم.

السراج في بيانه دعا جميع الاطراف إلى تقديم التنازلات حتى تعبر ليبيا إلى بر الامان ، واعرب السراج عن شكره إلى فرنسا والدول التى شاركت في اللقاء باريس لدعمها التوافق الليبي.

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