المسابقات تحدد الاثنين المقبل موعدا لمباراة الاتحاد والأهلي بنغازي

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، أن مباراة الأهلي بنغازي والاتحاد، ستقام يوم الاثنين المقبل بملعب شهداء بنينا، ضمن الجولة الأولى من إياب دور “رباعي التتويج” بلقب الدوري الليبي.

وكان لاعبو الأهلي بنغازي، وطاقم التحكيم قد دخلوا لأرض المباراة التي كان من المقرر إقامتها الاثنين الماضي بملعب شهداء بنينا، إلا أن الاتحاد لم يدخل الملعب، بعد أن قدم تقريراً يفيد بتعرض لاعبيه لاعتداء وهم في الطريق إلى الاستاد.

وأكدت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي، أنه سيتم ترحيل مباريات الأسبوع الثاني إلى يوم الجمعة الموافق 8 يونيو، فيمت ستقام مباريات الجولة الأخيرة من “رباعي التتويج” في 13 من نفس الشهر.

