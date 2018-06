نادال يواصل مشوار انتصاراته في فرنسا المفتوحة

المتوسط:

فاز رفائيل نادال حامل اللقب على الأرجنتيني المتواضع جيدو بيا بنتيجة 6-2 و6-1 و6-1 يوم الخميس ليتقدم لملاقاة الفرنسي ريشار جاسكيه في الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة.

ويُتوقع أن يكون جاسكيه أحدث لاعب في قائمة الخاسرين أمام نادال الذي يحتفل بعيد ميلاده 32 الأسبوع المقبل ليتقدم بقوة لإحراز لقبه الحادي عشر في رولان جاروس.

وبدا نادال بلياقته أكثر سرعة في توجيه ضرباته الأمامية القوية، ليصبح أقرب المرشحين للفوز بلقب البطولة مرة جديدة وإذا أراد منافسه الفرنسي وقفه فعليه أن يحسن سجل المواجهات المباشرة الذي يشير إلى 15 فوزا لنادال مقابل لا شيء.

والأسوأ من ذلك أن جاسكيه لم يفز بمجموعة واحدة في آخر عشر مواجهات مع اللاعب الإسباني.

وقال جاسكيه وهو يتذكر حوارا مع والده بعد خسارته أمام نادال في الدور قبل النهائي لبطولة مونت كارلو عام 2005 قبل أسابيع قليلة من فوز نادال بأول ألقابه في فرنسا المفتوحة “عشر سنوات فترة طويلة”.

