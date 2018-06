المتوسط:

نشر الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، الفيديو الرسمى لنهائيات النسخة 21 من كأس العالم التى تستضيفها روسيا فى الفترة من 14 يونيو و15 يوليو.

ويتضمن الفيديو الرسمى بحسب القناة الرسمية للفيفا على موقع “يوتيوب”، العديد من الأساطير المتوجين بالمونديال مع منتخبات بلادهم ومن أبرزهم دييجو أرماندو مارادونا، بيليه، كاسياس، زين الدين زيدان، وفيليب لام.

يذكر أنه من المقرر أن يلتقى المنتخب الروسى مع نظيره السعودى، يوم 14 يونيو الجارى، فى افتتاح مونديال روسيا على ملعب “لوجنيكى”.

The post الفيفا ينشر الفيديو الرسمى لمونديال روسيا 2018 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية