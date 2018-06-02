وزيرخارجية السراج يوقع إتفاق يتيح للسودان وتشاد والنيجر التدخل فى ليبيا

محمد سيالة وزير الخارجية المفوض بحكومة السراج وقع اتفاقاً مع الدول المحيطة بالجنوب ليبيا يسمح لقوات هذه الدول بالتدخل في الاراضي الليبية وفق ما نصت عليه المادة الخامسة من هذا الاتفاق .

الاتفاق تم التوقيع عليه يوم امس الجمعة فى العاصمة التشادية أنجامينا بحضور شريف محمد زين وزير التكامل الأفريقي و التعاون الدولي التشادي والفريق كمال الماحي رئيس الأركان المشتركة السوداني ولاميدو حسيني سلامتو بالاقوقا الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون والتكامل الأفريقي والنيجيريين بالخارج .

المادة الخامسة من الاتفاق نص على انه اذا تعرضت إحد دول الأطراف لعدوان من مجموعات متطرفة أو مرتزقة على الحدود يسمح للدولة المعتدي عليها بملاحقة المعتدين فيما وراء الحدود من خلال التنسيق المسبق ” .

الاتفاق المبرم سيضع القيادة العامة للجيش الليبي والذي يبسط سيطرته على الجنوب في مواجهة مباشرة مع الدول الموقعة فى حال منحت حكومة الوفاق الاذن لهذه الدول بالتدخل فى الحدود الليبية خصوصاً السودان والتي تتهمها القيادة العامة للجيش الليبي بدعم الارهابيين والمرتزقة بالجنوب الليبي .

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