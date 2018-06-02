أزمات تعصف بالريال.. رونالدو يقرر الرحيل!

عقب الاستقالة المفاجئة لمدرب ريال مدريد زين الدين زيدان التي صدمت جميع أحباء الريال وعشاق كرة القدم حول العالم، فجرت الصحف الأسبانية مفاجأة جديدة صباح السبت أكدت من خلالها أن نجم المرينغي الأول وأفضل لاعب في العالم، كريتسانو رونالدو، قرر الرحيل عن أسوار قلعة البرنابيو هذا الصيف.

واستندت صحيفة الماركا اليومية في خبرها هذا عن تسريبات تقول بأن الدون قد أخبر رفاقه في نهائي دوري الأبطال أن هذه هي آخر مباراة له مع ريال مدريد.

وقال لاعبو الملكي أنهم توقعوا أن نهائي كييف سيكون الأخير للدون بالوان النادي الملكي لكنهم لم يتوقعوا أن يصرح رونالدو بذلك.

وجهة كريستيانو المقبلة غير معروفة حتى الآن، بينما تشير بعض الأخبار أنه ربما سيعود من جديد إلى الدوري الأنجليزي “البريمير ليغ” أو أنه سيحط رحاله في حديقة الأمراء معقل نادي باريس سان جيرمان.

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