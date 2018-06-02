بطولة بنغازي الخير تصل محطتها الأخيرة

تختتم اليوم السبت منافسات بطولة بنغازي الخير للكبار والتي تنظمها جمعية الأندية الرياضية للأعمال الخيرية وتحت رعاية مؤسسة عام زايد.

وستُقام المباراة النهائية بين فريقي رمضان البرناوي والمرحوم عمر داوود، على تمام الساعة الحادية عشر والنصف ليلاً بملعب البكرج للخماسيات.

وسينال الفريق البطل جائزة مالية بقيمة ثمانون ألف ديناراً بينما يتحصل الوصيف على أربعون ألف ديناراً.

وكانت المباراة الترتيبية للمسابقة قد انتهت بفوز فريق السنوسي الكاديكي على فريق المرحوم جمال الورفلي بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل بستة أهداف لمثلها وسينال بالتالي جائزة الترتيب الثالث وقيمتها عشرون ألف ديناراً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية