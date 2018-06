رحيل زيدان يحسم قرار محمد صلاح بشأن الإنتقال لريال مدريد

المتوسط:

قرر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي بصفة شبه نهائية الاستمرار مع الريدز خلال الموسم المقبل، ولم يعد مهتما بالانتقال إلى الدوري الإسباني وتحديدا إلى ريال مدريد.

وذكر موقع مجلة “دياريو غول” الإسبانية، أن محمد صلاح قرر البقاء في ليفربول بعد القرار المفاجئ للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان بمغادرة النادي الملكي.

وأعلن المدير الفني الفرنسي، الخميس الماضي 31 مايو استقالته من تدريب ريال مدريد، بعد أقل من أسبوع من تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا.

وأضاف الموقع أن شكوكا باتت تساور صلاح بشأن اللعب في سانتياغو بيرنابيو بعد استقالة زيدان، مشيرا إلى أن اللاعب يعتقد أنه سيعاني من الضغط في محاولة منه لإثارة إعجاب المدرب الجديد.

وألمح الموقع إلى أن صلاح سيجد صعوبة في التعامل مع سيرجيو راموس قائد الفريق الملكي بعد تعرضه لإصابة قوية في الكتف على يد المدافع الإسباني، أثناء مباراة ليفربول مع ريال مدريد الإسباني، السبت الماضي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليغادر الملعب بعد نصف ساعة فقط من اللعب ويتهدد حلمه بتمثيل مصر في كأس العالم.

وربطت تقارير إعلامية على مدى الأشهر الأخيرة بين النجم المصري والنادي الملكي، إلا أن أيا من الطرفين لم يؤكد الأمر.

