“ليبيا ولّادة”.. شريحة يكتب اسمه بالتاريخ

“ليبيا ولّادة”.. هذا ما تثبته بلادنا يوما بعد الآخر بأنها قادرة على النهوض وتحقيق الصعب وخاصة في مجال الرياضة والمواهب رغم قلة الإمكانيات والانشغال بالحقل السياسي.

فمرة أخرى أثبت رياضي التايكوندو الأولمبي يوسف صالح شريحة، ومدربه محمد بلقاسم طليش، أنهما قادران على تحقيق النجاحات.

وقال رئيس الاتحاد الليبي للتايكواندو علي صابر، إن شريحة حقق فوزا في المبارة الأولى على اللاعب الأسترالي المصنف الرابع عالميا، وفاز أيضا في المبارة الثانية على اللاعب الإيطالي في وسط روما وبين جمهوره بنتيجة 17/25.

وذكر صابر أن شريحة فقد نتيجة المبارة الثالثة في ربع النهائي أمام الكوري المصنف الأول على العالم، مؤكدا أنها ليست ليست نهاية المطاف، وأن اللاعب كان يمكن أن يصل إلى منصة التتويج لو كان حال البلاد غير.

وسطّر شريحة اسمه في التاريخ كأول ليبي يصل إلى الدور الربع نهائي في بطولة الجائزة الكبرى التي لا يشارك فيها إلا 30 من المصنفين عالميا في كل وزن.

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