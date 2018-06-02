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نادي المهدية يحتضن دوري “المقاهي” بسبها

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان خاص-سبها

انطلق مساء  الجمعة دوري لرواد المقاهي لكرة القدم المصغرة بمدينة سبها على أرضية ملعب نادي المهدية .

وقال أحد مشرفي الدوري أبوبكر بشير للعنوان : تم تنظيم هذا الدوري بإشتراك خمس مقاهي بالمدينة بواقع فريقين من كل مقهى ليكون مجمل الفرق المشاركة عشر فرق تتبارى فيما بينها بنظام خروج المغلوب .

وأضاف ابوبكر :  بالنسبة للدعم المادي فكان من الاشتراكات التي تستخلص من الفرق المشاركة بالإضافة للدعم اللوجستي المقدم من نادي المهدية وسيستمر الدوري لمدة أسبوع .

وأشار ابوبكر إلى أن هذا الدوري يهدف الى اللحمة الاجتماعية وتعزيز روابط  المحبة والألفة بين شباب المدينة .

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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