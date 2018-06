أهلى بنغازي يطالب بتشكيل لجنة لتأمين مباراته المعادة مع فريق الاتحاد

المتوسط :

طالب النادى الأهلى بنغازي، أمس الجمعة، الجهات الأمنية بتشكيل لجنة للإشراف على المباراة المعادة مع فريق الاتحاد لكرة القدم بإعتبارها مفتاح البطولة الخامسة

وشدد النادي، في بيان له، أن هذه المبارة تعد مفتاح البطولة الخامسة،مطالبا بضرورة تقديم طعن فى القرار الصادر من لجنة المسابقات الخاص بإعادة المباراة.

وكلف النادي كل من المستشار حسنى شمبش والمستشار مروان الطشانى، بإعداد ملف متكامل للفيفا يشمل كل ملابسات المباراتين مع فريق الاتحاد، وكذلك توفيق الدغارى للإتصال بالأندية والدعوة لانعقاد جلسة الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم.

