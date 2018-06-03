الأمن المركزي التابع للمنطقة الأمنية الثالثة يقوم بتأمين إحدى مباريات لكرة اليد في المرج

المرج 03 يونيو 2018 (وال)- قامت فروع الأمن المركزي التابعة للمنطقة الأمنية الثالثة “المرج، توكرة، الأبيار، بتأمين مباراة لكرة اليد بين فريقي المروج والأهلي بنغازي .

وذكر مكــتب الإعــلام الأمــني – في بيان – أنه جرى تأمين المباراة بإمرة رائد أحمد فضيل المكلف من قبل الإدارة العامة للأمن المركزي، بعد التواصل مع المنطقة الأمنية الثالثة، وذلك عقب صدور تعليمات من السيد رئيس المنطقة الأمنية الثالثة بتأمين مباراة كرة اليد التي جرت مساء الجمعة بين فريقي المروج والأهلي بنغازي بصالة المدينة الرياضية المرج والتي انتهت لصالح فريق الأهلي بنغازي بنتيجة 27 نقطة مقابل 25 للمروج . (وال- المرج) ر ع / ر ت

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