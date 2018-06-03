منتخب “الديوك” يُقفل أبوابه بوجه “زيزو”

لم تمض سوى أيام قليلة على استقالة الفرنسي زين الدين زيدان من رئاسة الإدارة الفنية لنادي ريال مدريد الإسباني على نحو مفاجئ حتى ثارت تكهنات عدة بشأن مهمته المقبلة، وسط تضارب في الأنباء عزّزه المدرب الفرنسي نفسه الذي يلتزم الصمت حتى الآن جراء ما هو متداول بشأن قراره المقبل إزاء عروض عدة تقول وسائل إعلام إسبانية وفرنسية إنه تلقاها على مدى الأسابيع الماضية، وعجّلت بقراره مغادرة النادي الملكي الإسباني.

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فضّل التعاطي مع الشائعات بشأن تولي “زيزو” تدريب المنتخب الفرنسي على نحو حاسم إذ أطلّ رئيس الاتحاد نويل لو غريت ليقول بوضوح تام إن اتحاده لا يجد أي سبب أو داعٍ لأن يستبدل المدير الفني لمنتخب “الديوك” ديدييه ديشان، وإسناد المهمة لزيدان الذي كان لاعبا ضمن تشكيلة المنتخب حتى عام 2006، إذ يقول لوغريت إن الاتحاد الفرنسي مرتبط بعقد مع ديشان ينتهي عام 2020، وأنه حتى بعد ذلك التاريخ فإنه قد لا يكون مكانا ل”زيزو” على رأس الإدارة الفنية ل”الديوك”، بحسب ما نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية.

وأقر لوغريت في تصريحاته للصحيفة الفرنسية بقدرات “زيزو” في عالم التدريب، إذ لفت إلى أنه ليس سهلاً أن يحصل مدرب على لقب “التشامبيونز ليغ” ثلاثة مرات متتالية، معتبرا أنه لا يفعل ذلك إلا “مدرب مُحْترف وقدير”، قبل أن يلفت إلى أن ذلك لا يعني أن يُنْهي الاتحاد عقد ديشان وتعيين زيزو، معتبرا أن الاتحاد الفرنسي يشتهر باحترام تعاقداته مع المدربين منذ عقود.

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