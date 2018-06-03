نيمار يثلج صدور عُشاق السامبا

أثلجت عودة نيمار إلى الملاعب صدور عُشاق منتخب البرازيل مع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم يوم 14 يونيو الحالي في روسيا.

وشارك نيمار، بعد غياب استمر لنحو 3 شهور، الأحد، بمبارة ودية جمعت البرازيل وكرواتيا، وسجل نيمار هدفا في فوز فريقه بهدفين دون مقابل.

ورفع نيمار رصيده إلى 54 هدفا دوليا ليتبقى له هدف واحد ليعادل رقم روماريو ثالث هدافي البرازيل عبر التاريخ بينما يتصدر بيليه ويليه رونالدو قائمة هدافي المنتخب.

وتمثل عودة نيمار للملاعب مبعث أمل لجماهير السامبا التي ترى فيه مفتاحا للمضي بعيدا في منافسات المونديال.

وأصيب نيمار بالتواء في الكاحل وكسر في مشط القدم في 25 فبراير شباط في مباراة بالدوري الفرنسي أمام مرسيليا.

ووفق جدول مباريات كأس العالم، فإن أول مباراة للبرازيل ستكون أمام سويسرا قبل مواجهة كوستاريكا وصربيا ضمن المجموعة الخامسة.

ويستعد منتخب السامبا للحدث الكروي الأهم في العام، بإقامة مباراة ودية أمام النمسا في فيينا الأحد المقبل.

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