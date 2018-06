عقوبة قاسية تنتظر برشلونة بسبب رغبته فى ضم نجم أتليتكو

المتوسط:

أفادت تقارير إعلامية إنجليزية بأن نادي برشلونة، قد يتعرض لعقوبة قاسية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لرغبته في ضم الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتليتيكو مدريد.

وأوضحت صحيفة “ذا صن”، أنه إذ ثبت تفاوض برشلونة بشكل مباشر مع غريزمان دون موافقة ناديه أتلتيكو مدريد، فالنادي الكتالوني قد يتعرض لعقوبة الحرمان من إبرام صفقات جديدة ما بين 3 إلى 5 سنوات، بينما سيواجه غريزمان خطر الإيقاف لمدة قد تصل إلى 6 أشهر.

ويرتبط غريزمان (27 عاما) بعقد حتى 2022 مع أتلتيكو مدريد، وتمنع قوانين الفيفا أي ناد من التفاوض مع لاعب مرتبط بناد آخر دون موافقة النادي الذي يلعب له، إلا في حال كان يتبقى على نهاية عقد اللاعب أقل من 6 أشهر.

وكان رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو قد أكد أن ناديه تواصل مع وكيل أعمال غريزمان بقوله: “أنا لم أتحدث مع غريزمان هذا العام، ولكنني تحدثت مع وكيله في أكتوبر الماضي”.

وخاض غريزمان 49 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد في كافة المسابقات في الموسم المنصرم، وسجل خلالها 29 هدفا وصنع 15.

ويعتبر غريزمان الهدف الرئيس لإدارة برشلونة في الانتقالات الصيفية المقبلة.

