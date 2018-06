المتوسط:

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد الإسبانى، يخطط لإبرام صفقتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتعويض الرحيل المنتظر للثنائى كريستيانو رونالدو وجاريث بيل.

وذكر موقع “دون بالون” أن رئيس ريال مدريد يستهدف فى المقام الأول التعاقد مع نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسى لخلافة البرتغالى كريستيانو رونالدو، الذى ألمح فى وقت سابق إلى إمكانية رحيله عن صفوف الفريق الملكى هذا الصيف.

وأضاف الموقع أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد، انتهى من وضع خطة بديلة حال فشل التعاقد مع نيمار، وهو ضم محمد صلاح وهازارد لاعب وسط تشيلسى لتدعيم صفوف الريال، وتعويض الرحيل المنتظر للثنائى كريستيانو رونالدو وجاريث بيل.

جدير بالذكر أن محمد صلاح سجل 44 هدفاً فى جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية فى موسمه الأول مع ليفربول، كما توج بلقب هداف النسخة الأخيرة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج” برصيد 32 هدفاً.

The post “الملكى” يخطط لإبرام صفقتين من العيار الثقيل لتعويض كريستيانو وبيل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية