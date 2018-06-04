مصر تعلن التشكيلة النهائية للمونديال

أعلن هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري، الاثنين، تشكيلة نهائية من 23 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق في روسيا هذا الشهر.

وانضم محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي، لتشكيلة كوبر رغم تعرضه لإصابة في كتفه مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، فيما لا يزال موعد عودته غامضا.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس مرمى: عصام الحضري (التعاون السعودي)، محمد الشناوي (الأهلي)، شريف إكرامي (الأهلي).

مدافعون: أحمد فتحي (الأهلي)، أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، عمر جابر (لوس أنجلوس إف سي الأميركي)، محمد عبد الشافي (الفتح السعودي)، أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، سعد سمير (الأهلي)، علي جبر (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، أيمن أشرف (الأهلي)، محمود حمدي “الونش” (الزمالك).

لاعبو الوسط: سام مرسي (ويغان الإنجليزي)، محمود عبد الرازق “شيكابالا” (الرائد السعودي)، عبد الله السعيد (الأهلي السعودي)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، طارق حامد (الزمالك)، محمود عبد المنعم “كهربا” (الاتحاد السعودي)، محمود حسن “تريزيغيه” (قاسم باشا التركي)، رمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني).

مهاجمون: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، مروان محسن (الأهلي).

واستبعد كوبر 6 لاعبين من القائمة النهائية هم محمد عواد حارس الإسماعيلي، وكريم حافظ ظهير لنس الفرنسي، وعمرو طارق مدافع أورلاندو سيتي الأميركي، ومحمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك، وأحمد جمعة مهاجم المصري، وأحمد حسن “كوكا” مهاجم براغا البرتغالي.

وتبدأ مصر مشوارها في المجموعة الأولى أمام أوروغواي يوم 15 يونيو، قبل أن تواجه روسيا صاحبة الأرض والسعودية.

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