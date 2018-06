الإخطبوط “نوير” يقود منتخب الماكينات الألمانية فى كأس العالم

المتوسط:

يقود الإخطبوط الألمانى مانويل نوير منتخب الماكينات الألمانية فى نهائيات كأس العالم بروسيا، بعدما اختاره يواكيم لوف، المدير الفنى لمنتخب ألمانيا، قائداً للماكينات، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين على الترتيب.

وانضم مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ إلى قائمة منتخب ألمانيا النهائية فى المونديال كحارس أول، على الرغم من غيابه عن الملاعب منذ سبتمبر الماضى بعد إصابة كسر مشط القدم التى تعرض لها مع البافارى.

وعاد مانويل نوير إلى الملاعب لأول مرة منذ سبتمبر الماضى فى المباراة الودية التى جمعت منتخب بلاده بالنمسا، والتى انتهت بخسارة ألمانيا بهدفين مقابل هدف أمس الأول السبت.

وينافس المنتخب الألمانى فى المجموعة السادسة بكأس العالم 2018 مع كل من المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.

