المتوسط:

وصل الفرنسي كريم بنزيمة، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، إلى مصر أمس الاثنين، لقضاء إجازته السنوية في مدينتي الغردقة ومرسى علم، والمشاركة في حملة ترويجية للسياحة بمنطقة البحر الأحمر.

وقال الخبير السياحي، إيهاب شكري، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر أن بنزيمة، سيقوم بزيارة إلى مدينة الغردقة لقضاء الإجازة السنوية له، والمشاركة بدعم وتنشيط السياحة في البحر الأحمر.

وسيشارك اللاعب أيضا في افتتاح أحد المنتجعات السياحية الجديدة بمدينة مرسى علم، كما أنه سيلتقط عددا من الصور في المنتجعات والمعالم والسياحية بالغردقة ومرسى علم، وأخرى وهو يقوم بعض الرحلات البحرية ويمارس رياضة الغطس، لينشرها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، كدعاية لدعم وتنشيط السياحة في البحر الأحمر.

ولفت شكري إلى أن الهدف من استضافة النجوم سواء في الفن أو الرياضة هو الترويج والتسويق السياحي للبحر الأحمر والأمن الذي تتمتع به المحافظة.

The post كريم بنزيمة يصل مصر لقضاء إجازته السنوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية