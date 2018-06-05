إيقاف بوفون 3 مباريات بعد تهجمه على حكم مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” الحارس جيانلويجي بوفون الذي أعلن رحيله مؤخرا عن يوفنتوس الإيطالي بالإيقاف لمدة 3 مباريات أوروبية، بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة في مباراة يوفنتوس وريال مدريد الإسباني التي أقيمت بملعب “سانتياجو برنابيو” بالعاصمة الإسبانية “مدريد”، في إياب الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وصعد ريال مدريد للدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، على الرغم من خسارته أمام يوفنتوس بنتيجة 1 – 3، بعدما تفوق الريال في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4 – 3.

وكان بوفون قد اعترض على ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة مايكل أوليفير في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء وسط حالة من الغضب الشديد، ليحصل على البطاقة الحمراء بعد اعتداءه لفظياً على الحكم.

وبذلك سيغيب بوفون والذي اقترب من الانضمام إلى باريس سان جيرمان عن المباريات الثلاث القادمة مع ناديه القادم في دوري أبطال أوروبا.

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