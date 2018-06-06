من يحسم رباعي التتويج؟

بفوز الأهلي بنغازي على الاتحاد اشتعلت المنافسة على لقب الدوري الممتاز من جديد، حيث شهد الدور الرباعي تغيراً طفيفاً في وضعية الفرق بصعود الأهلي بنغازي للصدارة بسبع نقاط وتراجع الاتحاد للمركز الثاني بخمس نقاط بالشراكة مع النصر.

حظوظ الفرق الأربعة لاتزال في الملعب، مايعني أن كل فريق سيلعب على حظوظه حتي تنعدم وهو مايمكن أن يحدث في الجولة القادمة، ففوز الأهلي بنغازي على النصر في ديربي بنغازي من شأنه إبعاد الأهلي طرابلس بشكل نهائي عن المنافسة وربما يبعد النصر أيضا.

وليفوز الاتحاد بنسخة هذا الموسم من دورينا يتعين عليه الفوز في مباراتيه المقبلتين على الأهلي طرابلس والنصر، مع ضرور تعثر الأهلي بنغازي وخسارته في مباراتيه المتبقيتين.

أما المتصدر الأهلي بنغازي فالفوز في الجولة القادمة على النصر سيضمن له التتويج دون النظر لباقي المباريات، كما أن التعثر أيضا في إحدى المبارتين لن يخرجه من دائرة المنافسة ولكن بحظوظ أقل، لتتقارب الفرق من بعضها من حيث رصيد النقاط.

النصر وإن فاز بالديربي سيحتاج لفوز آخر عندما يستضيف الاتحاد مع تعثر الأهلي بنغازي في الجولة الأخيرة ليكون بعدها بطل ليبيا في الموسم الحالي .

حظوظ الأهلي طرابلس تظل الأقل في التتويج لأن الفريق يحتاج لضرورة الفوز على الاتحاد في الجولة القادمة ثم على الأهلي بنغازي في الجولة الأخيرة ثم انتظار ماستسفر عنه المواجهات الأخرى.

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