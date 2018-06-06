الهلال السعودي يحسم أمره مع البرتغالي جيسوس

(رويترز)- أعلن الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، الثلاثاء، التعاقد مع المدرب البرتغالي جورج جيسوس لمدة عام.

ونشر الهلال فيديو عبر حسابه على تويتر ظهر خلاله رئيس النادي سامي الجابر مع جيسوس (63 عاما) ويتوسطهما تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية وأمامهم العقود بعد توقيعها.

ووجه الجابر خلال الفيديو الشكر إلى آل الشيخ على دعم النادي قائلا “هذا المدرب مكسب للهلال والكرة السعودية”.

وقال آل الشيخ موجها حديثه إلى جيسوس “نحن سعداء بوجودك في الدوري السعودي ويجب عليك أن تفخر بأنك ستدرب الهلال. الجماهير السعودية تنتظرك. هذه نقلة للكرة السعودية. نريد آسيا (لقب دوري أبطال آسيا)”.

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