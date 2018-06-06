اخبار الرياضة

الهلال السعودي يحسم أمره مع البرتغالي جيسوس

تم النشر منذُ 15 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

(رويترز)- أعلن الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، الثلاثاء، التعاقد مع المدرب البرتغالي جورج جيسوس لمدة عام.

ونشر الهلال فيديو عبر حسابه على تويتر ظهر خلاله رئيس النادي سامي الجابر مع جيسوس (63 عاما) ويتوسطهما تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية وأمامهم العقود بعد توقيعها.

ووجه الجابر خلال الفيديو الشكر إلى آل الشيخ على دعم النادي قائلا “هذا المدرب مكسب للهلال والكرة السعودية”.

وقال آل الشيخ موجها حديثه إلى جيسوس “نحن سعداء بوجودك في الدوري السعودي ويجب عليك أن تفخر بأنك ستدرب الهلال. الجماهير السعودية تنتظرك. هذه نقلة للكرة السعودية. نريد آسيا (لقب دوري أبطال آسيا)”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك