برشلونة يفتح خط المفاوضات مع محمد صلاح للانتقال إلى “كامب نو”

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أصبح الحل الأنسب للفريق الكتالوني في حال فشل التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن محمد صلاح دخل دائرة اهتمامات برشلونة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليكون بديلا للفرنسي جريزمان في حال فشل ضمه في الفترة المقبلة.

محمد صلاح يدخل دائرة اهتمامات برشلونة

وأضافت الصحيفة أن برشلونة أرسل بالفعل إلى بعض المقربين والمحيطين لجس نبض النجم المصري محمد صلاح، ومعرفة موقفه من الانضمام للبارسا، موضحة أن خط المفاوضات مازال مفتوحاً في الفترة الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تمت بالفعل مقابلة بين بعض المقربين من محمد صلاح وأعضاء من نادي برشلونة للحديث حول مستقبله، موضحة أن النجم المصري يبدو الحل الأنسب للفريق الكتالوني لعلاج أزمة عدم إتمام صفقة جريزمان خاصة بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وحصوله على الحذاء الذهبي كهداف للمسابقة بإحرازه 32 هدفا.

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