الأرجنتين تفاوض 3 منتخبات قبل كأس العالم لتعويض مباراة إسرائيل

يجد المنتخب الأرجنتيني أزمة كبيرة تتعلق بالمباراة الودية الأخيرة له قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، وذلك بعد إلغاء المباراة الودية أمام إسرائيل والتي كان من المقرر إقامتها السبت المقبل لأسباب سياسية.

ويقيم المنتخب الأرجنتيني حاليا داخل معسكره في مدية برشلونة الإسبانية، وينتظر خوض مباراة أخيرة في إطار استعداداه للمونديال بعد الفوز في المباراة الأولى على هايتي 4-0 والتي أقيمت بالأرجنتين.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن خورخي سامباولي المدير الفني للأرجنتين يبحث أكثر من اختيار حاليا لتعويض ودية إسرائيل، بعدما عرض عليه الاتحاد الأرجنتيني مواجهة منتخب من بين 3 منتخبات هي مالطا وسان مارينو ومولدوفا.

وينافس التانجو في المجموعة الرابعة بكأس العالم 2018 مع آيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

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