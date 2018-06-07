السلاك : الغارة الأمريكية قرب بني وليد كانت بالتنسيق معنا

قال المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك ، الاربعاء ، ان الغارة التي نفذتها الولايات المتحدة فجر الاربعاء قرب بني وليد كانت بالتنسيق معهم وذلك فى إطار ” التنسيق الإستراتيجي ” بين الجانبين .

وفى تدوينة عبر حسابه على موقع تويتر قال السلاك ان قيام القوات الأمريكية بالغارة أسفر عن مقتل 4 مسلحين ينتمون لتنظيم داعش وذلك بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني.

وفى وقت سابق لتغريدة السلاك ، أكدت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا ” أفريكوم ” مسؤوليتها عن الغارة الجوية التي استهدفت سيارة جنوبي مدينة بن وليد

وفى بيان لها ونقلا عن صحيفة المرصد ، قالت ” أفريكوم ان الغارة الجوية التي نفذتها كانت دقيقة للغاية وبانها اسفرت عن مقتل 4 عناصر من تنظيم داعش الارهابي قرب بني وليد.

واكدت المرصد من مصادر أمنية فى مدينة بني وليد أن غارة جوية استهدفت فجر الاربعاء القيادي فى تنظيم داعش الارهابي عبدالعاطي الكيوي المكنى ” ابومسلم الليبي ” وثلاثة اخرين يرجح بأنهم من خارج التنظيم ولكن كانوا برفقته فى سيارة تم استهدافها بصواريخ فى منطقة شميخ جنوبي المدينة .

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