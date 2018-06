المتوسط:

صعد فريق نادي الأهلي بنغازي لكرة اليد، لنهائي كأس ليبيا بعد فوزه الثلاثاء بقاعة النجمة على الهلال بفارق أربعة أهداف 25/ 21.

وأدار المباراة الحكمان سالم الشلوي والمهدي الشريف.

وكان الأهلي فاز في مسابقة الكأس على المروج 27/ 25 وسيلاقي بطل المجموعة الأولى في نهائي الكأس.

