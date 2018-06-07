مواعيد مباريات اليوم الخميس 7 – 6 – 2018 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 7- 6 – 2018، العديد من المباريات المهمة في مختلف الملاعب العالمية، أبرزها المواجهة الودية بين إنجلترا وكوستاريكا ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.

مواعيد المباريات الدولية الودية اليوم والقنوات الناقلة

كوريا الجنوبية × بوليفيا، الثانية وعشر دقائق ظهرا

الهند × نيو زيلندا، الرابعة والنصف عصرا

إنجلترا × كوستاريكا، التاسعة مساء، beIN SPORTS HD 2

البرتغال × الجزائر، التاسعة والربع مساء

أيسلندا × غانا، العاشرة مساء، beIN SPORTS HD 3

أوروجواي × أوزبكستان، الواحدة وعشر دقائق فجر الجمعة

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