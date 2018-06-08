أكبر فضيحة فساد في الرياضة الأفريقية

قررت الحكومة الغانية حل اتحاد كرة القدم بالبلاد بعد أن كشفت أحداث فيلم وثائقي بعنوان” عندما يصبح الجشع والفساد أمراً طبيعياً” عن تورط مسؤولين بجرائم رشوة، بينهم رئيس الاتحاد، كويسي نيانتاكي.

وصورت أحداث الفيلم الذي كان من صنع الصحفي المُتخفي “أنس أريمياو أنس” ومدته ساعاتان، المسؤولين وهم يتقاضون المال مقابل العبث في عائدات المنتخب الغاني.

وتم عرض الفيلم علنياً بعد شهر من عرضه على الحكومة، ومن جانبه رفض نيانتاكي التعليق أو الرد حول أي استفسارات تتعلق بالفضيحة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأكد اتحاد كرة القدم الغاني استعداده للتعاون والتجاوب مع أي تحقيقات من الممكن أن تكشف المزيد حول القضية.

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