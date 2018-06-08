البرتغال تهزم الجزائر ودياً

(رويترز) – تركت البرتغال انطباعا جيدا في الفوز 3-صفر على الجزائر، الخميس، في لشبونة في آخر لقاء ودي لأبطال أوروبا قبل خوض مشوار كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وسجل غونسالو غيديس (21 عاما) ثنائية كما هز برونو فرنانديز شباك الجزائر التي عجزت عن بلوغ النهائيات رغم التأهل لدور 16 في نسخة البرازيل 2014.

وظهرت البرتغال بأداء يبعث على الاطمئنان رغم أن المدرب فرناندو سانتوس أقر مؤخرا بأنه يواجه مشكلة في وضع التشكيلة الأساسية.

وظهر كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد بشكل جيد في أول مباراة له منذ الفوز بدوري أبطال أوروبا في 26 مايو الماضي وصنع هدف غيديس الثاني كما سجل هدفا لم يحتسب بداعي التسلل.

واستفادت البرتغال من هذه التجربة من خلال التعرف على فريق يشبه المنتخب المغربي الذي سيلعب ضده رونالدو ورفاقه ضمن المجموعة الثانية القوية التي تضم أيضا اسبانيا وإيران.

وتبدأ البرتغال مشوارها في كأس العالم أمام اسبانيا يوم 15 من الشهر الجاري.

وقال سانتوس مدرب البرتغال “قمنا بأشياء جيدة وهناك أمور عديدة بحاجة للتحسن لكن أول 20 دقيقة كانت جيدة جدا. كل اللاعبين على استعداد للمشاركة وهذا أهم شيء”.

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