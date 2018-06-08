حسم التكهنات حول عودة زيدان إلى فرنسا

(رويترز) – قال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريتي، اليوم الجمعة إن زين الدين زيدان لن يتولى تدريب منتخب فرنسا قريبا وإن ديدييه ديشان سيظل في منصبه حتى نهاية عقده المستمر حتى 2020.

وزادت التكهنات حول عودة زيدان المحتملة لفرنسا منذ استقالته المفاجئة الشهر الماضي من تدريب ريال مدريد بعد أقل من أسبوع على قيادة الفريق للقبه الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا.

وقال لوغريت في مقابلة مع قناة بي.إف.إم التلفزيونية الفرنسية “عقد ديدييه ديشان مستمر حتى 2020… سيبقى حتى 2020”.

ولعب ديشان بجوار زيدان حين فازت فرنسا بكأس العالم عام 1998 على أرضها.

وقال لوغريت إنه لم يعقد أي محادثات مع زيدان حول توليه قيادة المنتخب الفرنسي الذي يتجه إلى روسيا في الأيام المقبلة على أمل تكرار النجاح الذي حققه قبل 20 عاما.

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