دل بييرو يكشف عن إسم “بطل المونديال”. إقرأ

218TV|خاص

كشفت وكالة الأنباء الإسبانية جانباً مما أسمته توقعات لاعبين دوليين كبار هجروا المستطيلات الخضر حاليا، لكنهم ظلوا قريبين من أجواء كرة القدم العالمية، إذ تجمع هؤلاء اللاعبين وفي مقدمتهم نجم منتخب إيطاليا السابق، ولاعب نادي يوفنتوس الإيطالي أليساندرو ديل بييرو في مؤتمر رياضي استضافته مدينة “بنغو” الصينية، إذ كشف كل لاعب عن إسم المنتخب الذي يتوقع أن يرفع كأس العالم الذي تستضيف روسيا منافساته اعتباراً من يوم الخميس المقبل.

ديل بييرو لم يتردد كثيرا عندما سُئِل عن تكهناته بشأن هوية “بطل العالم” الجديد إذ قال إن منتخب البرازيل أو منتخب إسبانيا سيفوز أحدهما باللقب، من دون ما يُعْرف ما إذا كان ديل بييرو يقصد أنهما سيتواجهان في نهائي مونديال روسيا، فيما قال اللاعب الإنجليزي ديفيد بيكهام إنه بحكم العاطفة يتوقع أن يظفر منتخب بلاده باللقب، معتبرا أن منتخب “الأسود الثلاثة” يقترب من التتويج باللقب، علما أن أنجلترا وإسبانيا سبق لهما أن فاز مرة واحدة لكل منهما ب”الللقب العالمي الأغلى”، فيما فازت البرازيل باللقب خمس مرات حتى الآن، فيما لا يبدو أن ديل بييرو وبيكهام بنيا توقعاتها على “أسس علمية”.

اللاعب الإيطالي السابق أليساندرو كوستكورتا الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قال إنه يتوقع أن تخطف فرنسا اللقب العالمي للمرة الثانية بعد أن حصدته على حساب البرازيل عام 1998، لكن كوستاكورتا لم يقل أيضا إن كان ما يقوله مجرد توقع، أو إنه واكب مشوار منتخب “الديوك” في الطريق إلى مونديال، وبناء على ذلك توفرت لديه هذه القناعة، علما أن منتخب إيطاليا هو “الغائب الأبرز” عن مونديال روسيا، وهو أول غياب منذ 60 عاماً.

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