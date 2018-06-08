تغيير تحكيم مباراتي دور الرباعي من دوري الشهيد طارق مخلوف

بنغازي 08 يونيو 2018 (وال)- أعلنت اللجنة المنظمة لدوري الشهيد طارق مخلوف الورفلي، عن التغيير الطارئ الذي حدث في حكام مباراتي دور الرباعي المقامة مساء اليوم الجمعة وغد السبت.

وقدمت اللجنة المنظمة للبطولة اعتذارها الشديد لإدارة فريقي شركة الخليج العربي للنفط؛ ووكالة الأنباء الليبية، لعدم تمكن حكام المباراة من عدم تحكيمها، وهم الدولي يحي الوحيشي وعبد الله الترهوني .

وقالت اللجنة المنظمة للبطولة إن اللجنة اسندت مهمة تحكيم مباراة فريقي وكالة الأنباء الليبية وشركة الخليج للحكم القدير أحمد الجروشي،

يُشار إلى أن الحكم الدولي يحي الوحيشي وعبد الله الترهوني قد تم تكليفهما من قبل لجنة التحكيم العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، بإدارة مباراة إياب دوري التتويج بين فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب طرابلس الدولي .( وال – بنغازي ) ف ح/ س ع/ ر ت

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