ريال مدريد يتخلى عن رونالدو لضم هذا اللاعب

يبدو أن أيام البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدري الإسباني وأفضل لاعب في العالم 5 مرات، باتت قليلة في قلعة البرنابيو، بعد احتدام الأزمات بينه وإدارة النادي.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن الأمور بين اللاعب والنادي وصلت إلى نقطة معقدة، حيث أن إدارة الملكي، تشعر بالضيق من مطالب رونالدو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ريال مدريد ستفرط في خدمات رونالدو مقابل الحصول على 250 مليون يورو، وهو الرقم الذي يخدم التوقيع مع البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان.

وتابعت الصحيفة، أن رئيس النادي الملكي يريد نيمار بالقميص الأبيض في أقرب وقت ممكن، في ظل أزمة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأوضحت أن رئيس النادي غاضب من تصرفات رونالدو، وتصريحاته بعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرة إلى أن بيريز، يريد تسريع المفاوضات للحصول على توقيعه هذا الصيف، وليس كما كان مقررا في 2019.

ونوهت إلى أن التوقيع مع نيمار سيحافظ على إستراتيجية الفريق، في حالة رحيل رونالدو أو الويلزي جاريث بيل.

وأضافت الصحيفة أن البرازيلي نيمار لن يرفض الانضمام للملكي، لأنه لم يتكيف مع الفريق الفرنسي حتى الآن، مشيرة إلى أنه يشعر بأنه أخطأ بالرحيل عن برشلونة.

واختتمت بأن مهمة توقيع رئيس النادي الملكي مع نيمار صعبة للغاية، لأن عليه إقناع مالك النادي الفرنسي بالتفريط في خدمات اللاعب، مقابل 400 مليون يورو، لافتة إلى أن النادي الفرنسي غني ولن يتأثر بالعروض المالية الضخمة.

