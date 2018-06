المتوسط:

نشر الموقع الرسمى لكأس العالم روسيا 2018، فيديو من الأغنية الرسمية للمونديال، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب، شاهدوا الأغنية الرسمية لكأس العالم 2018 FIFA ، وهى الأغنية التى سيتم إذاعتها في جميع أنحاء روسيا على مدار الأسابيع المقبلة.

The post شاهد الأغنية الرسمية لكأس العالم فى روسيا 2018 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية