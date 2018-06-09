إيقاف رئيس الاتحاد الغاني بعد وثائقي الفساد

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) رئيس الاتحاد الغاني كويسي نيانتاكي لمدة 90 يوماً بشكل مؤقت، وأعلن فتح تحقيق معه بسبب “انتهاكات” لميثاق أخلاقيات المؤسسة.

وسبق هذا الإيقاف إعلان الحكومة الغانية حل اتحاد اللعبة، بعد عرض فيلم وثائقي كشف فسادا في الاتحاد، وأظهر مسؤولين يتلقون رشى من بينهم رئيس الاتحاد.

نيانتاكي الذي يرأس الاتحاد الغاني منذ 2005 وانتخب عضوا في مجلس الفيفا في سبتمبر أيلول 2016، قدم استقالته من منصبه، وقدم اعتذاراً للحكومة والرئيس الغاني، ووصف ما قام به بأنه “حماقة، مبدياً استعداد الاتحاد للتعاون مع أي تحقيقات، مضيفاً: “عقب اجتماع مع اللجنة التنفيذية بعد ظهر اليوم قررت الاستقالة من رئاسة الاتحاد الغاني لكرة القدم”.

أما الفيفا فقد التزم الصمت حيال حل الاتحاد الغاني، بينما تنص قوانين المنظمة على عدم قبول أي تدخل في عمل الاتحادات المحلية حتى ولو كان من طرف الحكومات.

وأظهر فيلم وثائقي حول الفساد في اتحاد كرة القدم الغاني، رئيس الاتحاد وهو يتلقى رشوة قيمتها 65 ألف دولار من رجل أعمال في أحد الفنادق.

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