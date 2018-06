المتوسط:

فاز فريق الأهلي طرابلس، مساء أمس الجمعة، على منافسه الاتحاد بثلاثة أهداف لهدفين ضمن مباريات الجولة الثانية من إياب الدور الرباعي.

وقاد المباراة طاقم تحكيم يضم الحكم الدولي يحي الوحيشي؛ صحبة المساعدين وليد أبوحرارة وعبد الله الترهوني وباسط شهوب، رابعاً والمراقبة للسيد محمد محرز .

