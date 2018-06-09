الأهلي طرابلس يحسم الديربي ويبعثر حسابات الرباعي

تمكن الأهلي طرابلس من قلب الطاولة على الاتحاد في مباراة أعادت إلى أذهاننا ذكريات الديريبي، حيث فاز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ديربي العاصمة هذه المرة أوفى بوعوده من الناحية الفنية، حيث كانت البداية لأصحاب الارض عندما تمكن أحمد التربي من هز شباك نشنوش برأسية متقفنة معلنا تقدم الاتحاد بهدف نظيف.

وقبل دقائق من نهاية الشوط الأزل، جاءت ردة الفعل الأهلاوية عن طريق المحترف ماكسيم جونيور، ليدخل الفريقان حجرات الملابس بين الشوطين بنتيجة التعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني، ولأنه شوط المدربين، تفوق رضا عطية على حمدي بطاو حيث دخل الأهلي أجواء المباراة منذ البداية وتمكن من تسجيل هدفين في دقيقتين الأول عن طريق صالح الطاهر والآخر هدف عكسي برأسية مدافع الاتحاد طارق الجمل الذي حول عرضية السلتو إلى هدف ثالث للأهلي.

وتمكن الاتحاد من تقليص الفارق عن طريق سماني الصاوي ولكن دون جدوى، حيث انتهت المباراة بفوز الأهلي طرابلس الذي دخل حسابات التتويج باللقب من جديد إذ أنه بات يحتاج للفوز على الأهلي بنغازي مقابل تعثر النصر أمام الاتحاد الذي انعدمت حظوظه في تحقيق اللقب.

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