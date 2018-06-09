محمد صلاح: راموس زعم أنني بخير.. هل يعلم موقفي من المونديال أيضاً؟!

أبدى محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، اندهاشه الشديد من التصريحات التي أدلى بها سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني، حول الإصابة التي تعرض لها هداف النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” برصيد 32 هدفاَ، في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمعهما يوم 26 مايو الماضي بمدينة “كييف” الأوكرانية، وهى المباراة التي انتهت بفوز الريال بنتيجة 3 – 1.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية، “لا أعلم إذا كان تدخل راموس معي في نهائي دوري أبطال أوروبا مقصوداً أم لا”.

وأضاف نجم المنتخب المصري، “أضحكتني تصريحات راموس، قال إنه تواصل معي عقب الإصابة، وأخبرته بأنني على ما يرام، هذا لم يحدث، لقد أرسل لي رسالة بالفعل، لكنني لم أخبره أبداً أنني كنت على ما يرام، ربما بإمكانه أن يخبرني أيضا إذا ما كنت مستعداً للمشاركة في كأس العالم ؟”.

وتابع محمد صلاح، “الإصابة التي تعرضت لها في نهائي دوري أبطال أوروبا كانت اللحظة الأسوأ في مسيرتي الكروية، لقد اعتقدت أن الإصابة ستمنعني من تحقيق حلم المشاركة مع المنتخب المصري في بطولة كأس العالم”.

ويرى سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني، أن واقعة الإصابة التي تعرض لها النجم المصري تم تضخيمها ولا تستحق تلك الضجة.

وقال راموس، في تصريحات غريبة في وقت سابق لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، “لم أكن أريد أن أتحدث عن موضوع محمد صلاح لأنه تم تضخيمه، من خلال رؤية اللقطة بشكل جيد هو من أمسك بي أولاً من الذراع وسقطت على الجانب الآخر، بينما أُصيب في ذراعه الأخرى، ليس هذا فحسب بل كان بإمكانه إكمال المباراة حال حصوله على بعض المسكنات”.

وأضاف قائد ريال مدريد، “هناك من يتحدث أنني تعمدت إصابة محمد صلاح بالاستعانة بحركات الجودو، وهناك من يتحدث أن كاريوس حارس ليفربول تلقى ضربة منى خلال المباراة، كنت أنتظر من يتهمني بإصابة فيرمينو بنزلة برد بسبب قطرة عرق نزلت منى”.

واصل راموس تصريحاته قائلاً، لقد تحدثت مع محمد صلاح وهو في حالة جيدة، كان يمكنه أن يلعب الشوط الثاني لو تحامل على نفسه، لقد فعلت ذلك في بعض الأحيان، يبدو أنه عندما يفعل راموس ذلك يتم تضخيم الأمر”.

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