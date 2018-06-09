ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكي

أكدت إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية أن إدارة ريال مدريد ستقدم عرضاً للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإثنائه عن فكرة الرحيل بقيمة 25 مليون يورو سنوياً، بجانب عدة حوافز مقسمة على النحو التالي “2 مليون يورو حال الفوز بالأبطال و1.5 مليون يورو عن لقب الليجا ومليون يورو عن لقب الكأس ومليون يورو عن لقب جائزة الأفضل من “فيفا” ومليون يورو عن الكرة الذهبية ونصف مليون يورو عن هداف الليجا ونصف مليون يورو عن المشاركة في المباريات”.

وأضافت الإذاعة أن إدارة النادي الملكي تطلب من رونالدو بألا يكون مضحكا، ويطالب براتب مثل ميسي ونيمار، مشيرة إلى أن غضب كريستيانو رونالدو بناءً على المقربين منه ليس بسبب الأموال بل من وضعه لأنه يستطيع الحصول على ما يطلبه بواسطة إضافة عدة حوافز في عقده مثل السابقة، كما أن ممثلي كريستيانو رونالدو يعتقدون بأن الوضع معقد للغاية لكن يمكن إصلاحه.

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