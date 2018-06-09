الفيفا يرفض الاعتماد على روسيا في الكشف عن المنشطات

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه لن يعتمد على أي روسي في برنامج الكشف عن المنشطات خلال كأس العالم، وذلك نتيجة برنامج المنشطات الممنهج الذي ضرب البلاد منذ 2015.

وأشار الاتحاد الدولي أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية إلى أن “أي روسي لن يكون ضمن برنامج الكشف عن المنشطات، وكل تحاليل العينات ستجرى في مختبرات خارج روسيا حصلت على رخصة من وكالة المنشطات العالمية.

وقال مصدر في الاتحاد الدولي لوكالة “فرانس برس”، “اتخذ فيفا جميع الإجراءات الممكنة لتكون عملية نقل العينات آمنة بشكل كبير، ولأسباب أمنية لا يمكننا إعطاء أي تفاصيل عن هذا الموضوع”.

واتبع الاتحاد الدولي بالتالي طريقة حذرة في التعامل مع روسيا، ذلك لأنه قبل أربع سنوات كانت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشى مسرحا لأكبر عملية تلاعب في تاريخ الرياضة مع وجود عينات بول مزورة في مقر مختبر مكافحة المنشطات، ما شكل حرجا كبيرا للجنة الأولمبية الدولية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

بعدها بعام، انفجرت الفضيحة إلى العلن وطالت جميع الرياضات في روسيا، وأعلن الفيفا في 22 مايو الماضي بأن جميع الفحوصات للكشف عن المنشطات التي خضع لها لاعبو المنتخب الروسي الذين سيخوضون نهائيات كأس العالم على أرضهم جاءت سلبية، على الرغم من إجراء تحقيق دقيق في هذا المجال.

وكانت الوكالة العالمية للمنشطات سحبت ترخيص الوكالة الروسية للكشف عن المنشطات لأنها لم تكن مطابقة للقوانين العالمية فاستبعدت لفترة، وبعدما غيرت الوكالة الروسية طواقهما وطريقة حوكمتها سمح لها بممارسة عملها بشكل طبيعي، ولكن بإشراف عالمي دون أن تستعيد رخصتها من بين الوكالات المعتمدة عالميا.

وقال الفيفا في رد على سؤال لوكالة “فرانس برس”، إن “جميع اللاعبين المشاركين في مونديال روسيا سيخضعون لفحوصات عن المنشطات خارج المنافسات وخلالها، معظم اللاعبين سيخضعون لفحوصات مخبرية مرة على الأقل”.

ويمكن للفيفا خلال مونديال روسيا اللجوء إلى جوازات السفر البيولوجية للاعبين التي يمكن من خلالها كشف بعض المعلومات المشبوهة التي تتعلق ببحوث الدم والكيمياء الحيوية ويقول الاتحاد الدولي في هذا الصدد “إن كمية المعلومات المتاحة يمكن أن تكون مختلفة لكل لاعب بحسب الدولة التي يدافع عن ألوانها”.

أما في ما يتعلق بإمكانية لجوء أحد اللاعبين إلى تناول مواد محظورة لأسباب طبية فيجيب الفيفا بأنه لم يسمح بذلك لأحد حتى الآن في ما يتعلق بمونديال روسيا مشيرا إلى أن قام بذلك 7 مرات خلال مونديال 2014.

يذكر أن اكتشاف آخر حالة منشطات ايجابية يعود إلى نهائيات كأس العالم 1994 وتتعلق بالنجم الأرجنتيني مارادونا الذي تناول مادة ايفيدرين المحظورة، علما بأنه كان أوقف لمدة 15 شهرا أيضا لتناوله مادة الكوكاكيين خلال دفاعه عن ألوان ناديه السابق نابولي الايطالي عام 1991.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية