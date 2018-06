الفيفا يحقق مع رئيس الاتحاد الغاني بسبب انتهاكات أخلاقية

المتوسط:

صرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس الجمعة، بأنه يحقق مع كويسي نيانتاكي رئيس الاتحاد الغاني وعضو مجلس الفيفا مع إيقافه لمدة 90 يوما بشكل مؤقت بسبب انتهاكات محتملة لميثاق اخلاقيات المؤسسة.

ويأتي الايقاف بعد يوم واحد من حل الحكومة الغانية للاتحاد المحلي للعبة بعد ظهور مسؤولين منهم نيانتاكي في فيلم وثائقي وهم يتلقون رشى.

وأعلن نيانتاكي استقالته من منصبه وقدم اعتذارا للرئيس الغاني نانا اكوفو-ادو وللحكومة عن ما وصفه بأنها ”حماقة“ بينما قال الاتحاد الغاني إنه سيتعاون مع أي تحقيقات.

وأضاف في بيان ”عقب اجتماع مع اللجنة التنفيذية بعد ظهر اليوم قررت الاستقالة من رئاسة الاتحاد الغاني لكرة القدم“.

وظهر نيانتاكي، الذي يرأس الاتحاد الغاني منذ 2005 وانتخب عضوا في مجلس الفيفا في سبتمبر أيلول 2016، في فيلم داخل غرفة في أحد الفنادق وهو يتلقى رشوة قيمتها 65 ألف دولار من رجل أعمال من المفترض أنه يسعى لرعاية الدوري الغاني.

وقال وزير الإعلام الغاني مصطفى عبد الحميد في بيان يوم الخميس إن الحكومة شعرت بالصدمة والغضب من محتوى الفيلم وستحيل المتورطين في الأمر للشرطة للتحقيق.

ولم يصدر عن الفيفا أي رد فعل بشأن حل الاتحاد الغاني، ولا يقبل بتدخل أي طرف ثالث بما في ذلك الحكومات في عمل الاتحادات المحلية المنضوية تحته.

ومن الممكن أن يرد الفيفا بإيقاف عضوية غانا ما يعني غياب المنتخبات الوطنية عن المنافسات الدولية، بينما لم تتأهل غانا إلى نهائيات كأس العالم التي ستنطلق يوم الخميس المقبل في روسيا.

