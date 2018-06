المتوسط:

ظهر النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، المحترف فى صفوف ريال مدريد الإسبانى، بقَصة شعر ولوك جديد، خلال وصوله إلى روسيا لمشاركة بلاده فى نهائيات كأس العالم.

وكانت المنتخب البرتغالى قد هبط، صباح اليوم، فى مطار جوكوفسكى، حيث يلعب مباراته الأولى أمام إسبانيا على ملعب فيشت يوم الجمعة 15 يونيو.

